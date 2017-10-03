UTair начнет летать в Милан

Авиакомпания UTair с 7 декабря начинает выполнение рейсов по маршруту Москва — Милан. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 3 октября.

Перелеты будут выполняться ежедневно. Из Москвы в Милан самолет отправится 10:25 мск, обратный рейс стартует в 13:05 по местному времени. В пути пассажиры проведут около 3,5 часа. «Время вылетов составлено так, чтобы сделать ожидание во время стыковок в аэропорту Внуково минимальным для путешественников из других городов», — отметил президент UTair Алексей Будник.

Минимальная стоимость билетов в одну сторону составит порядка пяти тысяч рублей. В эту стоимость будет включена только ручная кладь, за багаж придется доплачивать отдельно.

Прямые рейсы из Москвы в Милан на данный момент совершают авиакомпании S7 Airlines и Air Italy. Также рейсы в расположенный неподалеку от итальянского города аэропорт Бергамо выполняет лоукостер «Победа».