Вылетевший в Сургут самолет UTair вернулся в Москву из-за задымления на борту

Лайнер Boeing 737, вылетевший из Москвы в Сургут, вернулся в аэропорт Внуково. Об этом в воскресенье, 15 октября, со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани сообщает ТАСС.

Приземление прошло благополучно, никому из находившихся на борту медицинская помощь не потребовалась.

Руководитель пресс-службы аэропорта Мария Шаравина сообщила радиостанции «Говорит Москва», что причиной возвращения стало задымление на борту. «В данный момент наши службы сообщают, что задымление это прекратилось. Все пассажиры в порядке. Экипаж тоже в порядке. Но, в любом случае, капитан уже принял решение возвращаться, руководствуясь правилами безопасности, и в данный момент мы ждем воздушное судно у нас на аэродроме», — сказала она.

Сообщается, что самолет принадлежит авиакомпании UTair. На борту находились 173 пассажира и 7 членов экипажа.

Telegram-канал Mash пишет, что дым продолжает поступать в салон лайнера и пассажирам тяжело дышать.

Информации о времени повторного вылета в Сургут пока нет. На момент публикации новости онлайн-табло сургутского аэропорта не сообщало о каких-либо изменениях в прибытии рейса.