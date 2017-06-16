Пассажиры UTair получат возможность обменять кровь на скидки

Авиакомпания UTair стала партнером Всероссийской программы лояльности Службы крови. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщила пресс-служба перевозчика.

Осенью UTair начнет предоставлять пассажирам-донорам промокоды, дающие право получения скидки на билеты. Ее размер составит до 20 процентов. Президент компании Алексей Будник напомнил, что перевозчик осуществляет рейсы в 70 городов, как российских, так и зарубежных.

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«Сегодня проблема нехватки донорской крови, к сожалению, актуальна во множестве субъектов нашей страны. Поэтому нам важно осознавать, что, оказывая поддержку Всероссийской программе лояльности Службы крови, мы способствуем расширению охвата и географии донорского движения», — заявил Будник.

До 2004 года донорам в России предоставлялись льготы на проезд, оплату ЖКХ и лекарства. Позже эти меры поддержки были заменены денежными выплатами (около 12 тысяч рублей в год), но за почетными донорами, сдавшими кровь 40 раз и более или плазму 60 раз, оставили право на внеочередное оказание медицинской помощи и первоочередное приобретение льготных путевок в санатории. В мае 2016 года в сети появилась петиция с просьбой вернуть скидки. Эту инициативу поддержали депутаты Госдумы.