Пассажиры вернувшегося во Внуково самолета улетели резервным бортом

Все 173 пассажира самолета, вернувшегося в московский аэропорт Внуково из-за задымления на борту, вылетели в Сургут запасным бортом. Об этом со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани в воскресенье, 15 октября, сообщает агентство «Москва».

«Все 173 пассажира вылетели рейсом UT295T из Внуково в Сургут в 17:27», — сообщила собеседница агентства.

Согласно онлайн-табло сургутского аэропорта, прибытие рейса ожидается в 22:20 по местному времени (20:20 мск).

Самолет авиакомпании UTair отправился из Москвы в Сургут в 10:30. После срабатывания на борту датчика дыма командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту (в общей сложности 180 человек), не пострадал.