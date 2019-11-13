50-летняя бывшая супермодель снялась в купальнике и восхитила поклонников

Внешность 50-летней бывшей супермодели Хелены Кристенсен восхитила пользователей Instagram. Датчанка выложила серию фото с пляжа в своем аккаунте.

На снимке Кристенсен, которой в декабре исполнится 51 год, позирует на фоне растущего из воды сухого дерева. «Зависть к деревьям», — говорится в подписи к публикации.

Tree envy Фото опубликовано @helenachristensen

В комментариях пользователи выразили восхищение формами бывшей супермодели. «Все еще очень красивая женщина. Она по-прежнему отвечает за часть "супер-" в термине супермодель», — написал один из комментаторов. «Хороший снимок и красивое бикини», — добавил другой. «Должно быть, вы знаете какой-то секрет, раз остаетесь подтянутой и в прекрасной форме», — согласилась еще одна подписчица.

Хелена Кристенсен — одна из самых узнаваемых моделей 1990-х годов. Она выиграла в 1986 году конкурс «Мисс Дания», сотрудничала с различными модными брендами и снялась в клипе на песню Криса Айзека Wicked Game. В настоящий момент она выпускает собственную линию нижнего белья под брендом Christensen & Sigersen и работает фотографом.

В августе Хелена Кристенсен снялась в купальниках для фотосессии модного журнала Harper's Bazaar. «Почему бы не показать фигуру, если тебе хочется», — заявила Кристенсен в сопровождающем фотосессию интервью. Она пошутила, что собирается работать моделью до 80 лет.

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