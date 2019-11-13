Россия зауважала Мексику за прием беглого Моралеса

Россия приветствует решение Мексики предоставить убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«То, что правительство Мексики приняло это решение, конечно же, воспринимается нами с большим уважением», — сказал дипломат. Он добавил, что Москва анализировала происходившие события в Боливии.

Известно, что США в это же время признали исполняющим обязанности президента Боливии второго вице-спикера палаты сенаторов парламента страны Жанин Аньес, которая взяла на себя эти полномочия для организации новых выборов.

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Ранее ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес заявил, что его охранников попытались подкупить. По его словам, 9 ноября, еще до его отставки, сотрудникам службы безопасности предлагали сдать президента за 50 тысяч долларов. Моралес рассказал об этом в аэропорту мексиканской столицы. Экс-глава государства поблагодарил президента Мексики Андреса Обрадора и главу МИД Марсело Эбрарда за «спасение жизни».

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов. После этого протестующие напали на его дом и попытались арестовать президента. Моралес осудил боливийский народ и полицию и назвал их действия незаконными.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса, не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

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