В России назвали самые продвинутые технологии Украины

Приобретение Китаем у Украины технологий производства авиационных и вертолетных двигателей существенно продвинет КНР на пути создания собственных тяжелых транспортных самолетов, вертолетов и стратегических крылатых ракет, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

В публикации автора, посвященной возможной продаже украинской компании «Мотор Сич» китайской или американской стороне, говорится, что Китай могли бы заинтересовать технологии двигателей АИ-222-25Ф (устанавливается на учебно-тренировочный самолет L-15B — фактический клон Як-130), вертолетных силовых агрегатов ТВЗ-117 и Д-136, а также двигателей Д-18 (оснащается А-124 «Руслан»).

«Вместе с технологиями в Китай переедут и многие специалисты украинского предприятия, а значит, в Поднебесной начнет формироваться техническая школа. Этого-то и боится Вашингтон», — уверяет автор.

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В ноябре газета The Wall Street Journal написала, что «Мотор Сич» пытается заполучить Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater и неофициальный советник президента США Дональда Трампа.

В июле издание Global Times сообщило, что китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения «Мотор Сич».

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов.

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