В США рассказали о перехвате разговора Трампа с послом российскими шпионами

Российские шпионы, вероятнее всего, смогли перехватить телефонный разговор президента США Дональда Трампа и американского посла в Евросоюзе Гордона Сондленда. Об этом сообщает CNN со ссылкой на бывших офицеров спецслужб.

Во время публичных слушаний в Конгрессе по делу об импичменте Трампа стало известно, что Сондленд разговаривал по своему мобильному телефону о деле Burisma Holdings, сидя в украинском ресторане. В этой компании работал Хантер Байден, сын главного соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена. «Если это правда, разговор по телефону между послом Сондлендом и президентом Трампом является вопиющим нарушением традиционных методов контрразведки», — сказал бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос. Он добавил, что не помнит ни одного аналогичного случая за свою карьеру, и выразил уверенность, что Россия перехватила этот разговор.

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Похожее мнение высказал бывший сотрудник ФБР Тодд Кэррол, назвав это безумием. Остается неясным, был ли зашифрован сотовый телефон Сондленда, но отмечается, что американские послы обычно не имеют такой защиты на своих мобильных устройствах. Помимо этого, сам факт того, что дипломат разговаривал в публичном месте, является крупным нарушением. Эта информация может стать дополнительным аргументом в деле об импичменте президента.

Сондленд — один из основных свидетелей на слушаниях по импичменту нынешнего главы США. Их инициировали представители Демократической партии США: они утверждают, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским давил на украинского коллегу с целью получить компромат на Джо Байдена, который считается его самым перспективным оппонентом на выборах в 2020 году. Президент назвал процедуру попыткой государственного переворота.

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