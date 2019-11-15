Террористы призвали боевиков-одиночек притворяться журналистами

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) выпустила новую инструкцию для боевиков-одиночек по всему миру. Как отмечает издание Daily Mail, ее распространили вскоре после ликвидации лидера боевиков Абу Бакра аль-Багдади.

Руководство под названием «Способы убийства лидеров» появилось в начале недели. В нем описано, как подобраться к известным политикам, чтобы атаковать их. Например, террористам предлагается притворяться журналистами, чтобы попасть на пресс-конференцию, форум или встречу и пронести туда взрывчатку. «Можно использовать камеру, чтобы спрятать в ней оружие», — говорится в тексте.

Также в руководстве предлагается пользоваться снайперскими винтовками средней и большой дальности, коктейлями Молотова и пулеметами. В инструкции говорится, что нужно заранее определить область атаки и отследить маршрут передвижения политиков, что якобы поможет обойти службы безопасности и вовремя скрыться с места покушения.

«Все это позволит бойцу выследить ключевые цели», — написано в руководстве. Одной из них для группировки является президент США Дональд Трамп. За несколько дней до публикации инструкции террористы выложили рисунок, на котором американский лидер изображен стоящим на коленях перед боевиком ИГ.

Аль-Багдади ликвидировал американский армейский спецназ 26 октября. Об успешной операции на следующий день объявил Трамп. Он также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали уничтожению главаря группировки.

Последователи группировки периодически выпускают инструкции для своих боевиков. Ранее они призывали пользоваться биткоинами и выпускали глянцевый журнал с инструкциями под названием «Джихад для всех».

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