Обороноспособность России призвали укрепить

Россия должна активизировать усилия по укреплению своей обороноспособности на фоне действий США, которые разрушают систему контроля над вооружениями, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его цитирует ТАСС в пятницу, 15 ноября.

«Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов», — сказал он на круглом столе, посвященном истории отечественного ракетостроения.

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Нарышкин добавил, что складывается тревожная ситуация. «Как говорится, хочешь мира, готовься к войне», — заключил он.

8 ноября вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью защищена от ракетного нападения, неприкрытых направлений нет.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин заявил, что задача новейших систем российского вооружения, у которого нет аналогов в мире, состоит исключительно в том, чтобы гарантировать стране безопасность.

Впервые уникальное российское гиперзвуковое оружие было представлено в марте прошлого года.

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