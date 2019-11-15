Поклонская рассказала о появившемся на Филиппинах Крыме

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала, что подаренного ранее филиппинцам щенка назвали Крымом. Она написала об этом в Telegram.

Поклонская выложила фотографию, на которой она держит в руках щенка породы корги. Она сообщила, что собаку, которую подарили «друзьям-филиппинцам», назвали Крымом. Также депутат поблагодарила всех за предложения кличек, высказанные ранее, и комментарии.

«Теперь на Филиппинах будет свой российский Крым», — добавила Поклонская.

Щенка подарили во время визита официальной делегации парламентариев из Филиппин в Москву. Депутат назвала подарок «пушистой дипломатией». «Кто-то дарит китайских панд, а мы — обрусевших корги», — написала она на своей странице в Instagram.

4 ноября Поклонская рассказала о прекрасной России будущего. Поздравляя россиян с Днем народного единства, она предположила, что в будущем стать русским будет модно и почетно.

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