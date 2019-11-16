Вдова боксера Дадашева решила засудить американских чиновников

Елизавета Апушкина, вдова российского боксера Максима Дадашева, намерена судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд. Об этом сообщает ТАСС.

Вдова Дадашева уже прибыла в США. В данный момент ее юристы работают над подачей иcка. Информацию подтвердили в Федерации бокса России.

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27 июля Дадашева заявила, что считает рефери ответственным за смерть россиянина. Тогда же она заявила, что готова судиться и с судьей, и с Атлетической комиссией штата.

Дадашев скончался 23 июля. Смерть боксера наступила в результате травм, полученных в бою с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом. Как выяснилось позже, состояние спортсмена ухудшилось еще во время поединка: Дадашев перенес инсульт, находясь в ринге. Он был доставлен в больницу 20 июля, где ему провели трепанацию черепа.

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