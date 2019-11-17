США ввели санкции против кубинского министра

США ввели санкции против министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарильи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госдепартамент США.

Госдеп считает, что глава ведомства нарушал права человека в Венесуэле. В связи с этим в отношении Гандарильи и его ближайших родственников приняты ограничения. Они не смогут посещать Соединенные Штаты.

Также Госдеп обвинил кубинское министерство в необоснованных арестах и задержаниях тысяч кубинских граждан. По мнению американского правительства, на Кубе более 100 политических заключенных осуждены незаконно. Введенными санкциями Соединенные Штаты хотят поддержать кубинских и венесуэльских граждан, отмечается в сообщении.

США призвали остальные страны следовать их примеру, принуждая Кубу к ответственности за «нарушение и злоупотребление правами человека и основными свободами».

Ранее в ноябре США пригрозили санкциями Турции за покупку российских С-400. Через несколько дней Соединенные Штаты пообещали Египту негативные последствия в случае покупки российских истребителей Су-35.

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