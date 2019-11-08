Санкции США помогут Китаю

Китайские компании продолжат развивать технологии связи 5G и 6G, несмотря на введенные США санкции, пишет издание Global Times.

По данным издания, власти США могут ввести еще более жесткие ограничения в отношении компаний-производителей смартфонов Huawei и ZTE, которые считаются лидерами в разработке новых технологий связи. Одной из таких мер может стать ужесточение запрета на обмен технологиями между китайскими и американскими компаниями.

Однако, по словам главы китайского Союза продвижения информационного потребления Сян Лигана, санкции и запреты со стороны Вашингтона только помогут Пекину развивать новейшие технологии, в том числе и в области связи.

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Другие собеседники издания отметили, что развитие технологии 6G «неизбежно станет новым поводом для беспокойства со стороны США». Вашингтон, по их словам, рискует оказаться в технологической изоляции.

При этом они отмечают, что концепция 6G «пока не имеет четкого определения и стандартов». О начале разработок и исследований в этой области власти Китая объявили 6 ноября. За несколько дней до этого крупнейшие мобильные операторы страны начали предоставлять клиентам доступ к услугам 5G.

В мае президент США Дональд Трамп внес в черный список компанию Huawei. Поводом стали подозрения в передаче персональных данных пользователей китайским спецслужбам. Такая мера означала запрет на сотрудничество с компанией для американских предприятий, в том числе производителей комплектующих, оборудования и программного обеспечения, среди которых Google, поставляющий операционную систему Android. Впоследствии Huawei предоставлялись отсрочки и послабления на фоне торговых переговоров между США и Китаем.

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