Реакция фаната на селфи после поражения любимой команды разошлась на мемы

Реакция болельщика клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» на селфи после поражения любимой команды сделала его звездой сети. Видео появилось в Twitter magictoasterfi.

В третьем периоде, когда «Торонто» проигрывало «Питтсбургу» со счетом 1:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ, сидящая рядом с фанатом девушка решила сделать совместное фото. Молодой человек улыбнулся на камеру, но затем заметно погрустнел. Пользователи оценили эмоции фаната.

«Лол, когда твоя любимая команда проиграла, и ты мертв внутри, но для фото нужно улыбнуться», «Это 100 процентов я! Когда она делает одно и то же фото в 150-й раз», «Потрясающие актерские способности у парня», — писали юзеры.

Матч завершился с таким же счетом. «Торонто» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, набрав 22 очка. «Питтсбург» расположился на седьмом месте с 24 очками.

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