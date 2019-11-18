Футболист в прыжке ударил соперника и спровоцировал массовую драку

Матч полуфинала плей-офф молодежного чемпионата Бразилии между командами «Фламенго» и «Коринтианс» завершился массовой дракой. Видео появилось в Twitter visaojogo.

По итогам двух встреч в плей-офф «Коринтианс» уступил сопернику (1:2, 0:0) и остался без финала турнира. Футболист команды Рауль Густаво в прыжке ударил вратаря «Фламенго» Хьюго кулаком по лицу и спровоцировал потасовку между игроками обеих команд.

Позднее Густаво извинился в Instagram. «Ничто не может оправдать моего бездумного поступка. Не знаю, зачем я это сделал. Я уже принес извинения Хьюго и его семье», — написал он.

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