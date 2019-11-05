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Массовая драка российских футбольных фанатов попала на видео

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Во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» произошла массовая драка фанатов. Видео появилось на YouTube-канале Федерального агентства новостей (ФАН).

Потасовка произошла в подтрибунном помещении стадиона «Самара Арена». По информации ТАСС, РПЛ начала проверку по факту случившегося.

Встреча между «Крыльями Советов» и «Рубином» завершилась со счетом 0:0. Самарцы занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. Казанцы располагаются на 12-м месте, на их счету 17 очков.

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