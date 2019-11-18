Медведева описала свой кошмар

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что после Олимпийских игр 2018 года ее преследует страх получить травму. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Это теперь останется со мной навсегда», — поделилась спортсменка. Одним из своих самых страшных кошмаров она назвала травму, после которой у нее не получится восстановиться. При этом сейчас, по словам Медведевой, она живет, слушая свое тело, а после старых травм ей удалось восстановиться.

16 ноября фигуристка заняла второе место на этапе Гран-при в Москве. После короткой программы она лидировала, однако в произвольной ее обошла 15-летняя Александра Трусова, исполнившая три четверных прыжка.

Медведева за два месяца до старта Игр в Пхенчхане получила травму и рисковала пропустить соревнования, однако успела восстановиться. В итоге на Олимпиаде она заняла второе место, уступив соотечественнице Алине Загитовой.

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