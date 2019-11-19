Уткин порассуждал о многоженстве отца Нурмагомедова

Российский спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал новость о том, что российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Абдулманап Нурмагомедов собрался взять вторую жену.

47-летний Уткин задался вопросом относительно того, что именно регулирует запрет на многоженство. «Реально ничего [не запрещается]. Разводясь, мужчина платит алименты, то есть содержит первую семью. Как и вторую», — отметил журналист. Он также признался, что не видит ничего плохого в многоженстве, и подчеркнул, что Россия является светским государством.

«Моим глазам не место в чужой семье, а государству — в чужой постели», — заключил Уткин.

16 ноября Нурмагомедов дал интервью телеканалу «Мир 24», в ходе которого признался, что у него «намечается вторая жена». В том же эфире он раскритиковал менталитет жителей Москвы.

Нурмагомедов — заслуженный тренер России и отец бойца MMA Хабиба Нурмагомедова. Последний выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и является чемпионом организации в легком весе. Нурмагомедов ни разу не уступал в MMA, выиграв все 28 боев в карьере.

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