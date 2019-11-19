Врач заявила о неизбежности смертей в MMA

Спортивный терапевт Рози Секстон прокомментировала смерть бойца смешанного стиля (ММА) Саиды Алетахи из-за травм, полученных в ходе поединка. Она опубликовала заявление в своем Facebook.

42-летняя Секстон подчеркнула, что не хочет спекулировать относительно причин смерти девушки. Она отметила, что, учитывая количество проводимых соревнований, произошедшее является редким и трагическим событием. При этом, по словам Секстон, смерти в контактных единоборствах неизбежны.

«В любом контактном виде спорта заложен элемент риска — в MMA, кикбокинге, боксе, других единоборствах и в регби. Нужно стремиться сводить риски к минимуму, но, к сожалению, полностью исключить их невозможно. Это то, что мы должны осознавать, когда выходим на ринг или в октагон», — отметила она.

19 ноября стало известно, что выступавшая в хиджабе Алетахи умерла в результате травм, полученных в ходе поединка по правилам кикбоксинга. После боя спортсменка в критическом состоянии была доставлена в больницу. Врачам не удалось ее спасти.

В прошлом Секстон сама занималась ММА и выступала в Абсолютном бойцовском чемпионате, Bellator, Cage Warriors и других промоушенах. На ее счету 13 побед и пять поражений. Она завершила карьеру в 2014 году.

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