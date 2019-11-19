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Выступавшая в хиджабе боец MMA умерла от травм после поединка

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Английская боец смешанного стиля (MMA) и кикбоксер Саида Алетаха умерла из-за травм, полученных в ходе поединка на турнире в Саутгемптоне. Об этом сообщается на странице команды Exile Gym Southampton в Facebook.

26-летняя Алетаха, как пишет «Би Би Си», получила серьезную травму на турнире Fast and Furious Series. Боец проиграла в поединке по правилам кикбоксинга. Исповедующая ислам спортсменка выступала в хиджабе. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, но врачи не смогли ее спасти.

Полиция графства Хэмпшир приступила к расследованию смерти спортсменки. Организаторы турнира заявили, что старались обеспечить безопасность участников турнира.

В октябре скончался узбекский боец Бекзод Нурматов. У него случился инсульт спустя три дня после участия в турнире в Грозном под эгидой Absolute Championship Akhmat.

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