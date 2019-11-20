Вселенная оказалась заселенной живыми организмами

Астрофизики Технологического института Джорджии выяснили, что вокруг многих звезд, в том числе двойных, должны обращаться планеты с пригодными для жизни условиями. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи смоделировали экзопланеты, являющиеся аналогами Земли и находящиеся в бинарных системах. Оказалось, что в 87 процентах случаев планеты обладают устойчивой осью вращения, что способствует стабильному климату и развитию сложной жизни. Поскольку 50 процентов звезд являются двойными, результаты научной работы применимы к большому количеству планетных систем, что делает появление инопланетных организмов более вероятным, чем считалось ранее.

По мнению ученых, небольшие изменения в оси Земли сделали планету пригодной для обитания, тогда как атмосфера Марса могла быть разрушена значительными отклонениями в угле наклона.

Исследователи выяснили, что в двойной системе Альфа и Беты Центавра ось планеты колебалась слишком сильно, что сильно снижает вероятность существования на ней пригодной для жизни среды.

Наклон земной оси прецессирует от 22,1 до 24,5 градусов в течение 41 тысячи лет. Одним из факторов ее устойчивости является Луна, в отсутствие которой гравитация ближайших планет дестабилизирует угол вращения. Наклон мог бы измениться на 60 градусов, что сделало бы Землю похожей на Марс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!