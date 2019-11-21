Зеленский прокомментировал приглашение Назарбаева на встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с первым лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Трансляцию с заявлением Зеленского опубликовал ТСН в Facebook.

Зеленский сказал, что разговаривал с Назарбаевым об установлении мира в Донбассе. Он добавил, что Назарбаев действительно предлагал ему встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, бывший глава Казахстана заявил, что нужна встреча «тет-а-тет» лидеров России и Украины для улучшения отношений между странами. Зеленский ответил, что ради мира в Донбассе и возврата территорий готов к любым форматам, уточнив при этом, что «нормандский» формат является для него главным.

Ранее в ноябре агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане. Позже глава украинского МИД Вадим Пристайко заявлял, что Назарбаев действительно выдвигал подобное предложение в ходе личной встречи с Зеленским, однако, по его словам, оно было без какой-либо конкретики. Позже он отметил, что официальных предложений от Казахстана не было.

Владимир Путин, комментируя предложение Назарбаева, заявил, что Украина должна решать проблемы непосредственно с соседями. «За морем телушка — полушка, да дорог перевоз», — сказал Путин и посоветовал Украине искать счастья «не за океаном».

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