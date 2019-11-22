IAAF допустила возможность полного исключения российских легкоатлетов

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен, передает ТАСС.

«Совет World Athletics наделил рабочую группу мандатом сформировать рекомендацию относительно санкций, которые совет должен принять в отношении ВФЛА за нарушение антидопинговых правил, и относительно того, должен ли будет конгресс рассмотреть вопрос исключения ВФЛА из World Athletics», — сказал он.

21 ноября глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин был временно отстранен от должности по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU). Шляхтин, а также другие сотрудники ВФЛА, занимающие руководящие посты, были наказаны за вмешательство в расследование дела в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена отстранили по решению IAAF на два года начиная с 3 августа 2018-го.

В 2015 году IAAF приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА.

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