Американец вернулся из Афганистана и встретил сына на глазах у целого стадиона

— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 21 ноября 2019, 02:24

Мальчик по имени Люк встретился с отцом, служащим в армии США, во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталс». Видеозапись момента опубликована в Twitter-аккаунте NHL on NBC.

В перерыве диктор позвал Люка, и тот покинул свое место. По стадиону было объявлено, что на матче присутствует отец мальчика, последний год проведший в Афганистане. Увидев папу, сын бросился к нему и обнял. Пока они находились в объятиях, зрители аплодировали.

Встреча завершилась победой «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:1.

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