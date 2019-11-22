Отец Черышева рассказал об отказе сына выступать в России

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Дмитрий Черышев
Дмитрий Черышев

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не видит себя в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Были предложения от российских клубов, но Денис сказал мне, что хочет выступать в сильной лиге. Я не имею права указывать ему где играть», — рассказал отец футболиста, бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев.

В июле Черышев подписал трехлетний контракт с «Валенсией». До этого с августа 2018-го он защищал цвета клуба на правах аренды. Также Черышев выступал за «Вильярреал», «Севилью». Дебютировал россиянин во взрослом футболе в мадридском «Реале», являясь воспитанником клубной академии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего россиянина в шесть миллионов евро. С 2012 года он выступает за национальную команду России. На его счету 11 голов в 25 матчах за сборную. На чемпионате мира в России полузащитник стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре гола в пяти матчах.

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