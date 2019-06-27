Клуб Черышева решил его судьбу

Испанская «Валенсия» договорилась с «Вильярреалом» о сумме выкупа трансфера полузащитника Дениса Черышева. Об этом в своем Twitter пишет журналист Эктор Гомез.

По информации источника, «Вильярреал» согласился продать российского футболиста за пять миллионов евро. Сделка практически согласована. Черышев, принадлежащий «Вильярреалу», в прошедшем сезоне выступал за «Валенсию» на правах аренды.

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Россиянин в конце апреля получил травму, из-за которой пропустил остаток сезона. Игрок повредил связки правого колена и большеберцовой кости. Всего же на он отметился четырьмя голами и пятью голевыми передачами в 41 матче.

Черышев выступает за сборную России. На домашнем чемпионате мира 2018 года он стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре гола. В отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года он провел два матча и забил дважды.

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