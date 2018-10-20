Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму во время матча девятого тура чемпионата Испании с «Леганесом». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Игрок вышел в стартовом составе, однако был заменен уже на 15-й минуте: он внезапно сел на газон и взялся за ногу. Вместо него на поле вышел Карлос Солер. О характере травмы Черышева пока ничего не известно.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Материалы по теме Весь в батю Черышева воспитал «Реал», им гордится Россия. Не сломается ли он?

В сентябре Черышев подозревался в нарушении антидопинговых правил. Британское издание The Telegraph сообщило, что Испанское антидопинговое агентство насторожили слова отца футболиста Дмитрия о том, что его сын принимал гормон роста. В итоге спортсмен оказался чист.

Черышев — лучший бомбардир сборной России на прошедшем чемпионате мира. Он отличился четыре раза.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!