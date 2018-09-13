Черышев оказался чист

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев в Twitter опубликовал результаты расследования по делу о возможном нарушении антидопинговых правил.

В письме от Министерства культуры и спорта Испании сообщается, что в организме футболиста не было найдено следов запрещенных препаратов. Скриншот письма Черышев выложил без комментариев.

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О том, что россиянин подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщило британское издание The Telegraph 8 сентября. Испанское антидопинговое агентство насторожили слова отца футболиста Дмитрия о том, что его сын принимал гормон роста.

Черышев-старший, отвечая на обвинения, заявил, что «это все ошибка и бред». «Англичане ковыряются против России. Даже не хочу это дальше развивать», — подчеркнул отец игрока.

Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России на прошедшем чемпионате мира, забив четыре гола в пяти матчах. Гол в ворота сборной Хорватии в матче за выход в полуфинал позволил Черышеву стать одним из претендентов на приз имени Ференца Пушкаша, которого удостаивается автор самого красивого гола в году.

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