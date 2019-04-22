Черышев выбыл до конца сезона

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев пропустит оставшиеся матчи сезона-2018/19 из-за травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Черышев получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Футболист не сыграет в полуфинале Лиги Европы против «Арсенала», а также пропустит финальную встречу Кубка Испании с «Барселоной».

Испанский журналист Эктор Гомес в Twitter сообщает, что, несмотря на травму игрока, «Валенсия» заинтересована в подписании контракта с Черышевым. Главный тренер команды Марселино Торал ожидает увидеть россиянина на предсезонных сборах летом.

Черышев получил травму 21 апреля. Хавбек был заменен на 34-й минуте матча 33-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:1).

Россиянин выступает за «Валенсию» на правах аренды с лета 2018 года. Он перешел в клуб из «Вильярреала», а его арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В составе команды футболист отметился четырьмя голами и пятью голевыми передачами в 41 матче.

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