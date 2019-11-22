Мэйуэзер вернется

Американский боксер Флойд Мэйуэзер объявил о возвращении в спорт. Пост он опубликовал в своем Instagram.

Мэйуэзер заявил, что в 2020 году вновь выйдет на ринг. При этом он также выложил фотографию с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом, с которым он якобы работает, чтобы «подарить миру еще одно захватывающее событие в 2020-м».

Боксер не раз объявлял о готовности вернуться в бокс. В марте его отец рассказал, что спортсмен хочет встретиться с американцем Эдриеном Бронером или с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Кроме того, Мэйуэзер заинтересован в поединке против чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

В последний раз американец выходил на ринг в августе 2017 года. В бою по правилам бокса он победил ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом. По сообщениям СМИ, за этот бой Мэйуэзер получил около 100 миллионов долларов, Макгрегор — около 50.

После этого боксер объявил о завершении карьеры. Он провел 50 боев, в каждом из которых победил.

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