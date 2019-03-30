Мэйуэзер выбрал соперников для возвращения на ринг

Американский боксер Флойд Мэйуэзер выразил готовность вернуться на ринг. Об этом в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports рассказал отец спортсмена.

Мэйуэзер-старший заявил, что его сын хочет провести поединок с американцем Эдриеном Бронером или с филиппинцем Мэнни Пакьяо. «Не сомневаюсь в победе Флойда как над ними», — отметил он.

7 марта Мэйуэзер назвал себя непобедимым. По его словам многие хотят провести с ним поединок, но никому не по силам одержать в нем победу.

В последний раз американец выходил на ринг в августе 2017-го, тогда он победил ирландца Конора Макгрегора. После этого боксер объявил о завершении карьеры. Мэйуэзер провел 50 боев, в каждом из которых победил.

Мэйуэзер и Пакьяо встречались на ринге в мае 2015 года, в том бою единогласным решением судей победу одержал американец. Пакьяо заработал 140 миллионов долларов за бой, Мэйуэзер — 210 миллионов.

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