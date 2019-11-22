Российского тренера заподозрили в педофилии

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего тренера по настольному теннису, он подозревается домогательствах к несовершеннолетним. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, мужчина в октябре и ноябре этого года совершил действия сексуального характера в отношении девочек восьми и десяти лет. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («иные действия сексуального характера»).

В настоящий момент расследование дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения подозреваемому.

В июне сообщалось, что в Подмосковье по подозрению в педофилии задержали тренера по легкой атлетике, работавшего в школе олимпийского резерва. О произошедшем стало известно благодаря восьмилетней потерпевшей.

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