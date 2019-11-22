Тарасова объяснила провал Загитовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Первого канала объяснила неудачное выступление россиянки Алины Загитовой в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.

По мнению Тарасовой, у 17-летней спортсменки была очень хорошая программа. Тренер сказала, что ей жаль, что Загитова не сумела исполнить ее чисто, и предположила, что это произошло из-за высоких оценок еще одной россиянки Алены Косторной. Также Тарасова отметила изменения в фигуре Загитовой.

«Она начала оформляться. Выигрывала-выигрывала, но начала оформляться, это изменения в фигуре, в центре тяжести и так далее», — посчитала тренер. Она призвала Загитову не расстраиваться и привела ей в пример Евгению Медведеву.

В короткой программе победу одержала Алена Косторная, установившая мировой рекорд (85,04 балла). Загитова стала четвертой, судьи оценили ее выступление на 66,84 балла — этот результат стал худшим в ее карьере. Произвольная программа у женщин-одиночниц пройдет 22 ноября. Этап в Японии станет заключительным перед финалом серии. Чтобы туда пройти, Загитовой необходимо попасть в тройку лучших на японском этапе.

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