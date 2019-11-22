Вратарь в прыжке поймал шайбу и затмил коллегу-супергероя

Вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск совершил сейв в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте лиги.

Финский хоккеист в третьем периоде сумел отразить бросок Эвана Родригеса с близкого расстояния. Раск развернулся и в прыжке поймал шайбу «блином». В комментариях пользователи вспомнили похожий сейв в исполнении голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флери, за который его прозвали Суперменом. Фанаты признали, что спасение Раска оказалось более эффектным.

Действия вратаря помогли «Бостону» одержать победу со счетом 3:2.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!