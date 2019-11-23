Матч российской команды завершился дракой футболистов с фанатами

Фанаты воронежского «Факела» выбежали на поле и устроили драку с футболистами после поражения команды в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) от «Нижнего Новгорода». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Sports.ru.

Потасовка проходила под возгласы диктора на стадионе: «Прекратите безобразие!». Болельщики воронежского клуба были недовольны выступлениями команды: «Факел» идет на последнем месте в турнирной таблице ФНЛ, в его активе 16 очков в 25 матчах. Сейчас лига ушла на зимний перерыв.

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