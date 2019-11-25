В РУСАДА увидели плюсы в санкциях WADA

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), порекомендовав исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, не стал накладывать дополнительные санкции, что является следствием признания эффективности работы российского агентства. Такое мнение ТАСС высказал заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Она отметила, что агентство на сегодняшний день работает «эффективно и высокопрофессионально, обеспечивая необходимую антидопинговую политику в стране». Именно этот факт, по мнению Пахноцкой, отражен в последней рекомендации комитета WADA.

«Согласно рекомендации, за нами сохраняются все процессуальные и оперативные функции национального антидопингового агентства», — заявила Пахноцкая.

Ранее 25 ноября стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если эта рекомендация будет принята на собрании 9 декабря, то российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года только под нейтральным флагом. Кроме того, отмечается, что в отчете комитета предлагается запретить российским спортивным чиновникам присутствовать на соревнованиях. Стране также хотят запретить принимать на своей территории международные соревнования.

23 ноября сообщалось, что WADA рекомендовало вновь признать РУСАДА несоответствующим кодексу. Рекомендация была основана на докладах группы по разведке и расследованиям WADA, а также независимой рабочей группы, в которых упоминалось о несоответствиях, обнаруженных в некоторых данных из московской антидопинговой лаборатории.

Статус соответствия РУСАДА был восстановлен в сентябре 2018-го. Одним из условий восстановления была передача базы данных московской лаборатории специалистам из WADA. В сентябре сообщалось, что эта информация подверглась изменениям.

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