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Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации

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Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

По его словам, мероприятие запланировано на весну 2020 года. Сейчас ведется отбор независимых судей и экспертов, которые не будут иметь отношения ни к России, ни к Украине.

Предположительно, заседания трибунала будут проходить в Западной Европе либо Латинской Америке. Одним из пунктов расследования должен стать следственный эксперимент, в ходе которого участники процесса проследуют по пути украинских кораблей, чтобы определить, была ли с украинской стороны провокация в том инциденте.

18 ноября Россия передала Украине все три задержанных корабля. В Москве указывали, что корабли являются вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, и Киев мог забрать их в любой момент при условии сохранения катеров и буксира в целости.

Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе 25 мая 2019 года. Суд постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними. Москва настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала.

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