Адвокат украинских моряков объяснил продление расследования в России

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) продлила сроки следственных действий в отношении украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов, чьи слова передает ТАСС.

Продление предварительного расследования связано с необходимостью проведения допроса дополнительного свидетеля, личность которого неизвестна стороне защиты. После завершения следственных действий обвинительное заключение по делу украинских моряков будет передано в Генпрокуратуру России.

По словам Полозова, следственные действия продлены до 25 января 2020 года, всего они будут длиться 14 месяцев. Он также отметил, что, поскольку следствие в общем будет длиться более года, соответствующее постановление было подписано лично начальником следственного управления ФСБ России генерал-лейтенантом Михаилом Шишовым.

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Ранее Полозов заявил, что ФСБ возобновила расследование инцидента. Это связано с возвращением кораблей Украине. К материалам дела добавится еще один том, всего их на данный момент насчитывается около двадцати пяти.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера, вроде плафонов. Между тем, в ФСБ России опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует о том, что даже личные вещи были возвращены в целости.

Всех 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за пересечение территориальных вод Крыма и опасное маневрирование, передали Киеву в рамках обмена заключенными с Москвой 7 сентября.

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