Определены лауреаты премии Urban Awards 2019

Премия Urban Awards вновь объединила все самые блестящие и выдающиеся строительные проекты Московского региона. Все звезды рынка недвижимости 27 ноября 2019-го собрались на шоу «Вечерний Урбан», чтобы узнать, чем на этот раз завершился самый интригующий сюжет года в строительной индустрии.

Ведущим церемонии выступил Антон Привольнов, известный миллионам телезрителям благодаря программе «Контрольная закупка». Звание жилого комплекса года в элит-классе получил «Полянка/44», объединяющий восемь исторических и современных особняков в районе Якиманка. Лучшим в категории нового элитного строительства эксперты премии признали «Дом с Атлантами». Это один из наиболее ярких примеров редевелопмента в границах Садового кольца. «Дом с Атлантами» вошел в число главных премьер года по версии Urban Awards — наряду с комплексами RiverSky (проект бизнес-класса у набережной Москвы-реки, совмещенный с реконструкцией спортивного кластера «Торпедо»), «Балтийский» (неоклассический ЖК комфорт-класса на севере Москвы), Vitality (клубный дом бизнес-класса у станции метро «Дубровка») и Eleven (две башни премиум-класса на стилобате в Пресненском районе).

В категории элитных апарт-проектов победу одержал «Кузнецкий мост, 12», который был выведен на рынок в этом году под брендом Lalique. Последний известен благодаря производству эксклюзивных аксессуаров, отделочных материалов, элементов интерьера. В премиальном сегменте статус лучшего апарт-комплекса получил дуэт клубных домов «Долгоруковская 25». Ландшафтное оформление бывшего усадебного сада обеспечило ЖК «Долгоруковская 25» качественной зеленой зоной и победой в номинации «Самый экологичный комплекс апартаментов».

Расположенный по соседству комплекс Caméo Moscow Villas, состоящий из 17 городских вилл, получил награду в номинации «Лучшая идея проекта». Каждая вилла отличается индивидуальным архитектурным обликом, но вместе они образуют единый ансамбль, дополненный внутренним садом и многочисленными сервисными опциями.

Большинство победителей на позициях комфорт- и бизнес-класса в этом году имеют западное происхождение, тяготея к долине реки Сетунь и зеленым массивам по ее берегам. Как и в прошлом году, LIFE-Кутузовский взял номинацию как лучший жилой комплекс бизнес-класса. ЖК КутузовGrad I получил статус жилого комплекса года в сегменте комфорт-класса. ЖК «Крылья» победил в экологической номинации бизнес-класса. Еще один жилой комплекс, представляющий западные Раменки, — «Событие» — выиграл в номинации «Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы». ЖК West Garden, ознаменовавший возвращение компании «Интеко» в пул топовых столичных девелоперов, эксперты Urban Awards объявили лучшим строящимся жилым комплексом бизнес-класса.

Кварталу «Береговой» на церемонии вручили приз «За особый вклад в развитие общества будущего на основе внедрения прогрессивных социально-ориентированных технологий в жилищном строительстве». «Город на реке Тушино — 2018» получил статус «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса». ЖК «Сердце Столицы» победил в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в жилых комплексах высокобюджетного сегмента». Поселок загородного типа River Residences удостоился специального приза «Открытие года — проект класса Eco Luxury».

На севере Москвы находятся два проекта-победителя. ЖК Prime Park получил награду как «Жилой комплекс года премиум-класса». Проект Soho+Noho победил в номинации «Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса». Победа малоэтажного ЖК Vnukovo Country Club в новомосковском зачете премии стало одной из сенсаций церемонии.

Среди подмосковных проектов-победителей — микрогород «В лесу», «Миниполис Дивное», UP-квартал «Римский».

Отдельный блок победителей сформирован из проектов, за которые голосовали своими финансами сами покупатели. Это самые востребованные жилые комплексы в каждом из сегментов рынка новостроек — «Лучи» (комфорт-класс), «Зиларт» (бизнес-класс) и City Park (премиум-класс).

Lenta.ru выступила информационным партнером премии.