В США усомнились в существовании чистых российских спортсменов

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт выступил с критикой российского спорта. Его слова приводятся на сайте организации.

«Обман постоянно используется в российском спорте, который контролируется правительством. Это подтолкнуло Россию к тому, чтобы уничтожить улики и сделать невозможным подтверждение того, существуют ли на самом деле чистые российские спортсмены», — отметил он.

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25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, России могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет пообещал поддержать санкции в отношении России.

В сентябре сообщалось, что информация из Московской антидопинговой лаборатории подверглась изменениям. Передача этих данных была одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства.

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