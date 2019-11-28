Уткин поиздевался над надевшим футболку с собственным изображением Дзюбой

Спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале высказался о футболке нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с собственным изображением.

Журналист сравнил Дзюбу с футболистами Криштиану Роналду и Лионелем Месси, отметив, что они никогда не появлялись на публике в одежде со своим изображением. «Ой, какая красота! Лазурная! Я хочу такую. Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса. Ему же еще дарили портрет в стиле иконы. Кто знает — она у Артема дома висит или все же отдал в храм?» — задался вопросом он.

Дзюба появился перед журналистами в футболке со своим фото после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом». Сине-бело-голубые дома обыграли французскую команду со счетом 2:0, победным голом отметился Дзюба.

«Зенит» занимает второе место в группе G, набрав семь очков. В последнем туре команда проведет выездную встречу против португальской «Бенфики».

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