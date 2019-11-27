«Зенит» дома обыграл «Лион» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на 42-й минуте встречи забил нападающий Артем Дзюба. На 84-й минуте голом отличился полузащитник Магомед Оздоев.

Таким образом, сине-бело-голубые после пяти туров имеют семь очков и занимают второе место в группе G. На первом месте располагается немецкий «РБ Лейпциг» (девять очков), на третьем — «Лион» (семь очков). Последнее место занимает португальская «Бенфика» с тремя очками. Другой матч группы G между «Бенфикой» и «РБ Лейпцигом» начнется в 23:00 по московскому времени.

26 ноября «Локомотив» проиграл «Байеру» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, а также Лиги Европы. Команда занимает четвертое место в группе D, набрав три очка.

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