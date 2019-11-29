Альварес отказался от чемпионского пояса

Мексиканский боксер Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полусреднем весе. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в своем Twitter-аккаунте.

29-летний мексиканец остается обладателем еще трех чемпионских поясов. В бою за вакантный титул поспорят Леннокс Аллен и Джон Райдер.

3 ноября Альварес одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым и завоевал пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Мексиканский боксер нокаутировал соперника в 11-м раунде противостояния.

Пояс чемпиона по версии WBA во втором полусреднем весе мексиканец завоевал в декабре 2018-го. Тогда он нокаутировал британца Рокки Филдинга.

Альварес одержал 53-ю победу. Мексиканец уступал на профессиональном ринге лишь однажды.

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