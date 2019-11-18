Нокаутированный Альваресом Ковалев обсмеял поверивших в него фанатов

Российский боксер Сергей Ковалев в своем Instagram назвал профанами всех болельщиков, кто поверил в его победу над мексиканцем Саулем Альваресом и поставил на него деньги.

Ковалев заявил, что у него не было шансов в поединке против «этого кабанчика». «Кто в это все верил, кто поставил деньги, чтобы озолотиться... Это алчность сыграла с вами злую шутку. Я могу смело сказать, что вы профаны в этом виде спорта», — заявил россиянин.

Боксер также признался, что он прошел через «муки и бессонные ночи» при подготовке боя с Альваресом из-за выгодного финансового предложения. Команда мексиканца, по словам Ковалева, все рассчитала и несколько раз перенесла поединок. Таким образом, он провел несколько подготовительных периодов, из-за чего ухудшил состояние своего организма. «Не понял, как я до 11-го раунда дожил», — поделился Ковалев.

Альварес оказался сильнее Ковалева в поединке, который состоялся в ночь на 3 ноября. В 11-м раунде мексиканец провел серию ударов и нокаутировал соперника. После поединка он заявил, что откажется от чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, который принадлежал Ковалеву.

Россиянин потерпел четвертое поражение в карьере. В активе боксера 34 победы, 29 из которых — нокаутом. 29-летний Альварес одержал 53-ю победу. Мексиканец уступал на профессиональном ринге лишь однажды.

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