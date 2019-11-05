Стало известно о состоянии боксера Ковалева после нокаута от Альвареса

Российский боксер Сергей Ковалев нуждается в отдыхе после поражения в бою против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС рассказала промоутер спортсмена Кэти Дува.

По ее словам, Ковалева уже выписали из больницы, он чувствует себя хорошо. Также Дува отметила, что на лице боксера не осталось никаких следов, в то время как Альварес выглядит как «проигравший боксер».

Дува добавила, что после того, как Ковалев отдохнет, его команда будет принимать решение о будущем. «Сергей будет гораздо лучше выглядеть против кого-то, кто будет медленнее и больше Альвареса», — заметила промоутер.

Альварес оказался сильнее Ковалева в поединке, который состоялся в ночь на 3 ноября. В 11-м раунде мексиканец провел серию ударов и нокаутировал соперника. После поединка он заявил, что откажется от чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, который принадлежал Ковалеву.

Россиянин потерпел четвертое поражение в карьере. В активе боксера 34 победы, 29 из которых — нокаутом. 29-летний Альварес одержал 53-ю победу. Мексиканец уступал на профессиональном ринге лишь однажды.

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