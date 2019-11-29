Пентагон усомнился в морали Трампа

Американские военные недовольны текущей политикой президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По мнению ведомства, у главы Белого дома есть «проблема с моралью». Пентагон обеспокоен поведением президента, это прежде всего связано со «спорадическим, импульсивным и противоречивым» методом принятия решений со стороны Трампа.

Утверждается, что Пентагон особенно недоволен вмешательством главы Белого дома в громкие дела о военных преступлениях. Ранее сообщалось, что Трамп планирует призвать помилованных военных преступников помочь ему в предвыборной кампании 2020 года. Их хотят привлечь в качестве специальных гостей в его избирательной кампании.

В связи с этим напряженность между президентом и правительством, которая и так нарастала в последние месяцы, обостряется еще сильнее. По мнению Пентагона, Трамп не должен привлекать военнослужащих к своей избирательной кампании, поскольку это может подорвать безопасность страны.

Также в Пентагоне недовольны тем, что глава страны вывел американские войска из Сирии. Об этом министр обороны Марк Эспер заявлял 20 октября. Тогда США перебросили в Западный Ирак около тысячи солдат. Предполагалось, что процесс передислокации займет несколько недель.

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