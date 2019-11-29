Олимпийская чемпионка разнесла противника российского спорта из США

Олимпийская чемпионка 2016 года по прыжкам с шестом Катерина Стефаниди раскритиковала главу Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта. Запись она оставила в Twitter.

Тайгерт ранее усомнился в существовании «чистых» российских спортсменов. Стефаниди предложила главе американского агентства «сосредоточиться на уборке собственного дома». Она напомнила, что спортсмены из США также имеют проблемы со сдачей допинг-тестов, и в целом отметила не лучшую репутацию американского спорта.

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Глава USADA выступил с заявлением 28 ноября. «Обман постоянно используется в российском спорте, который контролируется правительством», — посчитал Тайгерт.

Так он отреагировал на рекомендацию Всемирного антидопингового агентства лишить Россию участия в международных турнирах сроком на четыре года. Международный олимпийский комитет выступил за эти рекомендации в отношении страны.

Допинговый скандал с Россией вновь разгорелся из-за того, что данные из Московской антидопинговой лаборатории подверглись манипуляциям. Передача этой информации влияла на восстановление статуса Российского антидопингового агентства.

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