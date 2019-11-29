Назван самый опасный удар в MMA

Главный тренер Tristar Gym Фирас Захаби поделился мнением относительно наиболее опасной техники в смешанных единоборствах (MMA). Об этом он рассказал в гостях у актера и комментатора Джо Рогана, запись доступна в YouTube.

Роган и Захаби сошлись во мнении, что наиболее тяжелым следует считать «футбольный удар» (удар ногой по голове лежащего соперника, — прим. «Ленты.ру»). «Если бы я поднял бейсбольную биту и попросил тебя ее сломать ударом ноги, от тебя потребовалась бы невероятная техника. Но стоило бы мне опустить биту — задача бы стала более выполнимой. Дело в рычаге. Поэтому если соперник упал, и я нанес такой удар — можно действительно вырубить человека. С этой техникой надо быть очень осторожным», — считает Захаби.

Материалы по теме «Я ненавижу драться» Универсальный солдат UFC Жорж Сен-Пьер ушел. Фанаты его никогда не забудут

Согласно Единым правилам MMA «футбольные удары» относятся к опасным техникам и запрещены. Они не практикуются в крупных промоушенах, таких как Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) или Bellator. Тем не менее, ряд организаций допускает такие удары. Так, отдельные бои сингапурского One Championship проводятся по измененным правилам, где данная техника легальна. Также «футбольный удар» разрешен в японском Rizin.

Захаби знаменит подготовкой бойцов UFC. Наиболее известным подопечным специалиста является канадец Жорж Сен-Пьер. Он дважды становился чемпионом организации в полусреднем весе и выигрывал титул в средней весовой категории. В феврале 2019-го он завершил карьеру, но продолжил занятия боевыми искусствами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!