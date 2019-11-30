Медведева рассказала о самой дорогой покупке

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью Первому каналу рассказала, какую самую дорогую вещь она покупала. Запись эфира доступна на YouTube.

«Помню, что у одного моего знакомого был день рождения и я решила сделать очень дорогой подарок. Настолько, насколько я могла на данный момент. Это были запонки люксового бренда», — заявила Медведева. Фигуристка не стала раскрывать имя именинника, отметив, что тот был другом, а не ее молодым человеком.

В этом сезоне Медведева не смогла попасть в финал серии Гран-при: она стала второй на этапе в Москве и пятой — в Канаде.

Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане. С 2018 года она живет в Канаде и тренируется в группе местного специалиста Брайана Орсера.

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